Muszą podpisywać kontrakty i walczyć w Ukrainie. "Obławy odbywają się co tydzień"

Migranci z byłych republik radzieckich są zmuszani przez władze Rosji do podpisywania kontraktów z armią i udziału w wojnie przeciwko Ukrainie – informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

"Według obrońców praw człowieka obławy (na migrantów) odbywają się co tydzień. Przybysze, którzy bez jakichkolwiek podstaw przetrzymywani są na policji, są poddawani torturom, a jednocześnie kuszeni przyspieszeniem procedury naturalizacji" - informuje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na doniesienia niezależnych rosyjskich portali.

Pomysły ustawodawcze

Instytut Studiów nad Wojną zwraca także uwagę na pomysły ustawodawcze w Rosji. Przewodniczący Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) Wiaczesław Wołodin zaproponował w poniedziałek, by prawnie zobowiązać osoby otrzymujące rosyjskie obywatelstwo do rejestrowania się w administracji wojskowej. Miałby to być warunek otrzymania rosyjskiego paszportu.