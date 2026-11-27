Zatonął w 19 minut. Wśród ofiar jest Polak
Do katastrofy doszło w środę. Statek Jökull PH 299 znajdował się około 100 kilometrów od wschodniego wybrzeża Islandii i prowadził połów halibuta grenlandzkiego - informuje RÚV.
Kapitan zawiadomił islandzką Straż Przybrzeżną o godz. 17.05. Zgłosił uszkodzenie pokrywy luku na rufie. Do wnętrza statku zaczęła wdzierać się woda. O godz. 17.17 kapitan poinformował, że wszyscy opuszczają statek. Siedem minut później system satelitarny wskazał, że jednostka zatonęła - informuje RÚV.
Dramatyczna akcja na morzu
Według relacji islandzkiego ośrodka radiowo-telewizyjnego, załoga nie zdołała uruchomić jednej z tratw ratunkowych. Druga odpłynęła od tonącego statku. Wszyscy znaleźli się w wodzie. Część rozbitków połączyła się linami, aby utrzymać się w grupie na wysokich falach.
Straż Przybrzeżna wysłała na miejsce samolot patrolowy i śmigłowiec. W stronę rozbitków ruszyły także łodzie ratownicze oraz znajdujące się w pobliżu inne statki.
Śmigłowiec ratowniczy dotarł nad rozbitków około godz. 21.21. Ostatnie osoby podjęto z wody o godz. 22.54. Niektórzy rybacy spędzili w morzu około pięciu i pół godziny. Ratownicy pracowali po zmroku, przy silnym wietrze i falach sięgających od ośmiu do dziesięciu metrów.
Jak przekazał szef islandzkiej straży przybrzeżnej Georg Kr. Larusson, na morzu panowały trudne warunki pogodowe. Pilot śmigłowca złamał zasady i oddalił się od lądu na większą odległość niż 20 mil morskich (około 37 km). - Być może powinien zostać za to upomniany, ale w wodzie znajdowało się 17 mężczyzn - podkreślił na konferencji prasowej. Dodał, że jego zdaniem "nie było innego wyjścia".
Ratownicy wydobyli z wody wszystkich 17 członków załogi. Trzech mężczyzn zmarło. Pozostałe 14 osób przetransportowano do Egilsstaðir, gdzie czekały zespoły medyczne.
- Czternaście osób uratowano po czterech godzinach na wzburzonym morzu i w całkowitej ciemności. Trzech członków załogi straciło życie, to żal nie do opisania - powiedziała premier Islandii Kristrún Frostadóttir.
Dwóch Polaków na pokładzie
Wśród członków załogi było dwóch obywateli Polski. Jeden zginął.
"Potwierdziliśmy, że w załodze na pokładzie byli Polacy - jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął" - poinformował rzecznik MSZ.
Dodał, że służba konsularna w Reykjaviku jest w kontakcie z lokalnymi władzami, udziela wsparcia i ustala dalsze szczegóły.
Według "Gazety Morskiej" zmarły Polak pochodził z gminy Ustka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podało jednak jego tożsamości ani miejsca zamieszkania.
"Arcytrudna akcja"
Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, skomentował działania islandzkich ratowników na platformie X.
"Arcytrudna akcja" - ocenił dyrektor SAR i powołał się na informacje szefa islandzkiej straży przybrzeżnej Georga Kr. Larussona.
"Na morzu panowały trudne warunki pogodowe. Pilot śmigłowca Coast Guardu złamał zasady i oddalił się od lądu na większą odległość niż 20 mil morskich. Lot na taką odległość jest możliwy przy zabezpieczeniu drugiego śmigłowca, którego wówczas nie było w dyżurze" - napisał.
Według Sebastiana Kluski operacja podnoszenia rozbitków wymagała ponad półtorej godziny pracy w zawisie.
"My wciąż po Heweliuszu mamy wiele lekcji do odrobienia" - dodał Kluska.
Przyczyna zatonięcia nie jest znana
Przyczynę zatonięcia statku zbada islandzka komisja do spraw wypadków transportowych. Wiadomo, że przed zatonięciem kapitan zgłosił uszkodzenie pokrywy luku i przedostawanie się wody do środka. Nie ustalono jeszcze, dlaczego doszło do awarii.