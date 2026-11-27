Świat Zatonął w 19 minut. Wśród ofiar jest Polak Rafał Molenda |

Zatonął w 19 minut. Wśród ofiar jest Polak Źródło wideo: facebook/NorthYorkshireWeatherUpdates Źródło zdj. gł.: Gestur Gislason/Shutterstock

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Do katastrofy doszło w środę. Statek Jökull PH 299 znajdował się około 100 kilometrów od wschodniego wybrzeża Islandii i prowadził połów halibuta grenlandzkiego - informuje RÚV.

Kapitan zawiadomił islandzką Straż Przybrzeżną o godz. 17.05. Zgłosił uszkodzenie pokrywy luku na rufie. Do wnętrza statku zaczęła wdzierać się woda. O godz. 17.17 kapitan poinformował, że wszyscy opuszczają statek. Siedem minut później system satelitarny wskazał, że jednostka zatonęła - informuje RÚV.

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Dramatyczna akcja na morzu

Według relacji islandzkiego ośrodka radiowo-telewizyjnego, załoga nie zdołała uruchomić jednej z tratw ratunkowych. Druga odpłynęła od tonącego statku. Wszyscy znaleźli się w wodzie. Część rozbitków połączyła się linami, aby utrzymać się w grupie na wysokich falach.

Straż Przybrzeżna wysłała na miejsce samolot patrolowy i śmigłowiec. W stronę rozbitków ruszyły także łodzie ratownicze oraz znajdujące się w pobliżu inne statki.

Śmigłowiec ratowniczy dotarł nad rozbitków około godz. 21.21. Ostatnie osoby podjęto z wody o godz. 22.54. Niektórzy rybacy spędzili w morzu około pięciu i pół godziny. Ratownicy pracowali po zmroku, przy silnym wietrze i falach sięgających od ośmiu do dziesięciu metrów.

Jak przekazał szef islandzkiej straży przybrzeżnej Georg Kr. Larusson, na morzu panowały trudne warunki pogodowe. Pilot śmigłowca złamał zasady i oddalił się od lądu na większą odległość niż 20 mil morskich (około 37 km). - Być może powinien zostać za to upomniany, ale w wodzie znajdowało się 17 mężczyzn - podkreślił na konferencji prasowej. Dodał, że jego zdaniem "nie było innego wyjścia".

Ratownicy wydobyli z wody wszystkich 17 członków załogi. Trzech mężczyzn zmarło. Pozostałe 14 osób przetransportowano do Egilsstaðir, gdzie czekały zespoły medyczne.

- Czternaście osób uratowano po czterech godzinach na wzburzonym morzu i w całkowitej ciemności. Trzech członków załogi straciło życie, to żal nie do opisania - powiedziała premier Islandii Kristrún Frostadóttir.

Dwóch Polaków na pokładzie

Wśród członków załogi było dwóch obywateli Polski. Jeden zginął.

"Potwierdziliśmy, że w załodze na pokładzie byli Polacy - jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął" - poinformował rzecznik MSZ.

Dodał, że służba konsularna w Reykjaviku jest w kontakcie z lokalnymi władzami, udziela wsparcia i ustala dalsze szczegóły.

Według "Gazety Morskiej" zmarły Polak pochodził z gminy Ustka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podało jednak jego tożsamości ani miejsca zamieszkania.

"Arcytrudna akcja"

Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, skomentował działania islandzkich ratowników na platformie X.

"Arcytrudna akcja" - ocenił dyrektor SAR i powołał się na informacje szefa islandzkiej straży przybrzeżnej Georga Kr. Larussona.

"Na morzu panowały trudne warunki pogodowe. Pilot śmigłowca Coast Guardu złamał zasady i oddalił się od lądu na większą odległość niż 20 mil morskich. Lot na taką odległość jest możliwy przy zabezpieczeniu drugiego śmigłowca, którego wówczas nie było w dyżurze" - napisał.

Według Sebastiana Kluski operacja podnoszenia rozbitków wymagała ponad półtorej godziny pracy w zawisie.

"My wciąż po Heweliuszu mamy wiele lekcji do odrobienia" - dodał Kluska.

Śmigłowiec islandzkiej straży przybrzeżnej Źródło zdjęcia: Gestur Gislason/Shutterstock

Przyczyna zatonięcia nie jest znana

Przyczynę zatonięcia statku zbada islandzka komisja do spraw wypadków transportowych. Wiadomo, że przed zatonięciem kapitan zgłosił uszkodzenie pokrywy luku i przedostawanie się wody do środka. Nie ustalono jeszcze, dlaczego doszło do awarii.