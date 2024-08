Chcą zezwolić na śluby z dziewięciolatkami. Wybuchły protesty

Brytyjski dziennik "The Guardian" poinformował, że w Bagdadzie i innych miastach Iraku odbyły się protesty przeciwko projektowi ustawy, która m.in. pozwala na zawieranie małżeństw z dziewięcioletnimi dziewczynkami. W ostatnich dniach projekt przeszedł pierwsze czytanie w irackim parlamencie.

Obecnie obowiązująca ustawa, uchwalona w 1959 r. wkrótce po upadku monarchii irackiej, przeniosła prawo decydowania w sprawach rodzinnych z władz religijnych na wymiar sprawiedliwości oraz zakazała zawierania małżeństw przez osoby poniżej 18. roku życia (mimo to według raportu UNICEF z 2023 r. 28 proc. dziewcząt w Iraku wyszło za mąż przed ukończeniem pełnoletności).

Tymczasem procedowany w parlamencie projekt przywraca sądom religijnym uprawnienia do decydowania w sprawach rodzinnych, takich jak małżeństwo, rozwód i opieka nad dziećmi. Szyickie grupy od dekad dążą do ograniczenia praw kobiet w Iraku - podkreśla "The Guardian".