W poniedziałek w mieście Prajagradź położonym na północy Indii rozpoczęło się święto Maha Kumbh Mela (Wielkie Święto Dzbana), podczas którego wierni będą kąpać się u zbiegu trzech świętych rzek: Gangesu, Jamuny i mitycznej Saraswati. Kumbh Mela (Święto Dzbana) odbywa się co 12 lat i jest jednym z najważniejszych świąt w hinduskim kalendarzu religijnym, a także największym zgromadzeniem religijnym na świecie. Tegoroczne będzie jednak jeszcze bardziej wyjątkowe, gdyż odbywa się przy szczególnym ustawieniu Słońca, Księżyca i Jowisza występującym co 144 lata, dlatego do jego nazwy dołączono słowo Maha - Wielkie.