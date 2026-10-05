Świat Przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii. Premier ogłosił datę Kamila Grenczyn |

Tysiące osób protestowało w Madrycie, domagając się działań w obliczu kryzysu mieszkaniowego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZIPI

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W poniedziałek Pedro Sanchez ogłosił, że przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii odbędą się 29 listopada. - Musimy odnowić poparcie społeczne - oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu.

Mówił w nim o potrzebie mobilizacji oraz utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzać transformację kraju. Sanchez przyznał się też, że do popełnienia błędów i niespełnienia obietnic wyborczych. - Zdaję sobie sprawę, że część tej większości społecznej jest dziś niezadowolona - powiedział.

Pedro Sanchez ogłosił, że 29 listopada w Hiszpanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Office of the Prime Minister of Spain / HANDOUT

Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie odbyłoby się za około rok.

Protesty w Hiszpanii

Decyzja o zorganizowaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych została ogłoszona po tym, jak w piątek mniejszościowy rząd Sancheza przegrał głosowanie nad propozycjami, które zwiększały ochronę najemców.

Od 23 września w Hiszpanii trwają wielotysięczne protesty, których uczestnicy domagają się zwiększenia dostępności mieszkań.

Protestujący w Kordobie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SALAS