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Świat

"Obyś znalazła wieczny spokój". Władimir Kliczko wspomina Hayden Panettiere

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Hayden Panettiere i Władimir Kliczko
Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Venturelli/WireImage/GettyImages
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Naszej córce Kayi zawsze będę mówił o jej matce z szacunkiem i zadbam o to, by pamiętała, jaką osobą była - napisał Władimir Kliczko, wspominając zmarłą w ostatnią niedzielę Hayden Panettiere. Ukraiński bokser i amerykańska aktorka przez kilka lat byli w związku.

Hayden Panettiere i Władimir Kliczko byli razem od 2009 do 2018 roku. Para w 2014 roku doczekała się córki Kayi. Po rozstaniu Panettiere przekazała sportowcowi pełną opiekę nad dzieckiem - przypomniał we wtorek dziennik "Guardian".

"Nasza rodzina przeżywa obecnie czas głębokiego szoku i żałoby" - napisał Kliczko pod zdjęciem z córką i byłą partnerką, które zamieścił na Instagramie we wtorek. "Wiadomość o tragicznej śmierci Hayden głęboko mnie zasmuca. c. Choć Hayden nie była już moją partnerką, stanowiła ważną część mojego życia i była matką naszej córki, Kayi" - dodał.

W dalszej części wpisu czytamy: "Naszej córce Kayi zawsze będę mówił o jej matce z szacunkiem i zadbam o to, by pamiętała, jaką osobą była".

Władimir Kliczko wspomina Hayden Panettiere

Słynny ukraiński bokser wspomniał w swoim wpisie o wielkim talencie, dzięki któremu Panettiere "zbudowała niesamowitą karierę, zmagając się jednocześnie z ciemniejszymi stronami tej bardzo wymagającej branży". Złożył również kondolencje rodzicom zmarłej aktorki, jej przyjaciołom i fanom, podziękował za wsparcie oraz poprosił o uszanowanie prywatności rodziny. "Spoczywaj w pokoju, Hayden. Obyś znalazła wieczny spokój" - zakończył Kliczko swój wpis.

Tego samego dnia matka Panettiere, Lesley Vogel, wspominała córkę w rozmowie z telewizją NBC News. Jak przyznała, od jakiegoś czasu nie miała z nią kontaktu, a po raz ostatni rozmawiała z nią w październiku 2025 roku. - Ostatni raz rozmawiałyśmy prawdopodobnie kiedy byłam w Kalifornii i próbowałam pomóc jej trochę popracować nad sobą - powiedziała Vogel.

Mówiła także o talencie córki, która karierę aktorską zaczęła będąc jeszcze dzieckiem. - Hayden była niesamowicie utalentowaną osobą w wielu dziedzinach. I myślę, że młodzi ludzie, którzy dorastają w branży rozrywkowej... To walka i bardzo wymagająca branża i nierzadko zdarza im się, że niestety schodzą na złą drogę - kontynuowała. - Myślę, że Hayden niestety straciła swoją drogę. Chciałabym, żeby było inaczej - dodała.

Hayden Panettiere nie żyje

O śmierci 36-letniej aktorki poinformował w niedzielę jej ojciec, Skip Panettiere. U gwiazdy seriali "Herosi" i "Nashville" doszło do zatrzymania akcji serca, gdy "przebywała tymczasowo" w Greenville w Karolinie Południowej - przekazał w poniedziałek przedstawiciel miejscowego koronera. Panettiere na co dzień mieszkała w Kalifornii.

Hayden Panettiere na trybunach podczas walki Władimira Kliczki z Tysonem Furym o tytuł mistrza świata, 2015 r.
Hayden Panettiere na trybunach podczas walki Władimira Kliczki z Tysonem Furym o tytuł mistrza świata, 2015 r.
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROLF VENNENBERND

W budynku, w którym zmarła aktorka, policja przesłuchała dwóch braci, którzy twierdzą, że wezwali pogotowie - wynika z policyjnego raportu, na który powołuje się CNN w środę. "Wiele szczegółów z raportu policyjnego, w tym lista leków Panettiere, zostało jednak utajnionych" - pisze CNN. Jak wstępnie ustalono podczas sekcji zwłok "nie stwierdzono żadnych oznak urazów, które mogłyby przyczynić się do zgonu". Przyczyna śmierci aktorki nie została dotąd podana.

Redagował AM

Źródło: The Guardian, Sky News, CNN, tvn24.pl
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Tagi:
USAFIlmy i serialeSport
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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