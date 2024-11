Seksafera "wstrząsnęła reżimem". Wyciekło kilkaset nagrań

Krewny prezydenta bohaterem seksskandalu

Nie tylko sekstaśmy. W tle zarzuty korupcyjne

Brytyjska stacja wskazuje, że do wycieku doszło po tym, jak służby przeszukały dom Engongi i zatrzymały go w związku z inną sprawą, w której postawiono mu zarzuty korupcyjne. 25 października został aresztowany pod zarzutem przywłaszczenia ogromnej sumy pieniędzy z państwowej kasy i zdeponowania jej na tajnych kontach na Kajmanach. Jego telefony i komputery zostały skonfiskowane, a kilka dni później intymne filmy zaczęły pojawiać się w sieci.

"Intrygi pałacowe" sposobem uprawiania polityki

BBC pisze, że pojawienie się w sieci sekstaśm z udziałem Engongi może być elementem sporu na najwyższych szczeblach władzy lub nawet walki o to, kto zostanie następnym prezydentem Gwinei Równikowej. Według jednej z teorii wyciek tych nagrań miał zdyskredytować człowieka będącego "w centrum politycznej burzy". "Polityka w kraju to tak naprawdę intrygi pałacowe i właśnie tu wpisuje się skandal z udziałem Engongi" - stwierdzono.

"To, czego jesteśmy świadkami, to koniec pewnej ery, to koniec obecnego prezydenta, ale pozostaje kwestia tego, kto go zastąpi. Widzimy więc, że trwa wewnętrzna walka o oto" - powiedział aktywista z Gwinei Równikowej Nsang Christia Esimi Cruz, cytowany przez BBC.