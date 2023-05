Pożar internatu, nie żyje co najmniej 20 dzieci. "To wielka katastrofa"

W internacie w mieście Mahdia w Gujanie w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar. Co najmniej 20 dzieci zginęło, kilka osób zostało ciężko rannych - poinformowały władze kraju. - To wielka katastrofa - oświadczył prezydent kraju. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn tragedii.

Pięć samolotów zostało wysłanych do Mahdii z niezbędnymi lekami i dla ewakuacji medycznej najciężej rannych. "W tym momencie siedmioro dzieci przygotowywanych jest do ewakuacji do Georgetown", stolicy Gujany - poinformował portal News Source Guyana.