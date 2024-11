Nikt nie godzi się na rusyfikację Gruzji - oświadczyła prozachodnia prezydentka tego kraju Salome Zurabiszwili. W centrum Tbilisi i w innych miastach drugi dzień z rzędu ludzie wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko rządowi, który ogłosił zawieszenie rozmów o członkostwie kraju w Unii Europejskiej.

W piątek na ulicach Tbilisi doszło do starć manifestujących z policją. Wieczorem wyemitowano telewizyjne oświadczenie prezydentki Gruzji Salome Zurabiszwili.

Oceniła, że trwające od czwartku protesty to "ruch bezprecedensowy". - To oczywiste, że nikt nie chce zaakceptować zrusyfikowanej Gruzji, Gruzji pozbawionej konstytucji, czy Gruzji w rękach nielegalnego rządu i parlamentu - cytuje wystąpienie liderki gruzińskiego państwa serwis OC Media.

Zurabiszwili wezwała policję prewencyjną, by "nie podnosiła ręki" na protestujących. Jednocześnie gruzińskie media informują o poszkodowanych dziennikarzach w stolicy. Według serwisu OC Media przed parlamentem zgromadziły się w piątek dziesiątki tysięcy ludzi.

MSZ Estonii: Gruzja idzie wprost w objęcia Rosji

Według estońskiego ministra spraw zagranicznych Margusa Tsahkny decyzja rządu w Gruzji o zawieszeniu rozmów akcesyjnych z UE "obnażyła to, przed czym ostrzegano, jeśli Gruzińskie Marzenie dojdzie do władzy". - Ugrupowanie, poprzez kłamstwa i zastraszanie dąży do sprzymierzenia z Rosja, a nie z Unią Europejską - powiedział Tsahkna.