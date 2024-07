Główny dowódca NATO: wschodnia flanka to tylko część planu

- Widząc to, co stało się w Ukrainie , w miejscach takich jak Bucza czy Izium, mamy moralny obowiązek bronić każdego cala naszego terytorium i każdego obywatela - stwierdził w odpowiedzi na pytanie, czy siły NATO byłyby w stanie zapobiec nawet krótkoterminowej okupacji.

Setki tysięcy żołnierzy w podwyższonym stanie gotowości

Generał, pełniący podwójną rolę dowódcy sił USA w Europie oraz sił Sojuszu, przekonywał, że w ostatnich latach doszło do rewolucji, jeśli chodzi o gotowość i strukturę sił, obecnie NATO dysponuje 300 tysiącami żołnierzy w podwyższonym stanie gotowości, a plany obrony zatwierdzone przez sojuszników są wypełniane przez konkretne siły. Przyznał, że choć istnieją jeszcze luki, na przykład logistyczne, są one szybko wypełniane.

Cavoli stwierdził też, że kilka państw NATO zadeklarowało gotowość do użycia całości swoich narodowych wojsk na potrzeby obrony Sojuszu w razie kryzysu, a generalne podejście do tej kwestii zmieniło się z pytania sojuszników o to, które siły mogą udostępnić, na to, których nie mogą.