Ogromna awaria prądu dotknęła w środę mieszkańców Ekwadoru. Przez kilka godzin nie było energii elektrycznej w całym kraju, za co minister odpowiedzialny za infrastrukturę Roberto Luque obwinił wieloletnie braki inwestycji.

W środę wieczorem w Ekwadorze doszło do gigantycznej awarii prądu. Zaczęło się od stolicy kraju, Quito, a potem elektryczność zaczęła stopniowo "wysiadać" w kolejnych miastach. Krótko przed zmrokiem prądu nie było w całym kraju, awaria dotknęła więc około 18 milionów ludzi.

Gigantyczna awaria prądu

Jak zauważa CNN, niewielka część budynków w Ekwadorze zachowała zasilanie dzięki własnym generatorom prądu, dotyczyło to jednak głównie obiektów takich jak np. szpitale. Przez kilka godzin nie działał również system linii metra w stolicy, a dziesiątki rozzłoszczonych pasażerów domagało się z tego powodu zwrotu pieniędzy.

W Quito przestał działać także co najmniej tysiąc semaforów ulicznych, a do kierowania ruchem na skrzyżowaniach skierowano dodatkowo ponad pięciuset policjantów. W wielu częściach kraju mieszkańcom dał się we znaki także 32-stopniowy upał i brak możliwości korzystania z klimatyzacji czy wiatraków.