Garnizony opustoszały. Rosjanie przenoszą wojsko i sprzęt

Rosja straszy kraje NATO trzecią wojną światową, ale przynajmniej w pobliżu Finlandii nie wydaje się przygotowywać do wojny - podał portal Yle. Napisał, że Rosja przerzuca na front w Ukrainie nowe jednostki, ponosząc ciężkie straty. Według tego nadawcy, wojna agresywna, prowadzona przeciwko Ukrainie, najbardziej obciążyła rosyjskie siły lądowe.

Opustoszały parking

O tym, że Rosja przerzuca na front żołnierzy z regionów w pobliżu Finlandii, mają świadczyć dane wywiadowcze i zdjęcia satelitarne jednostek wojskowych na północy Rosji, pochodzące z maja tego roku. Widnieje na nich między innymi opustoszały parking, gdzie mogło się pomieścić co najmniej 200 sztuk sprzętu wojskowego w pobliżu Pietrozawodska w Karelii oraz miasteczko namiotowe we wsi Kamienka w obwodzie leningradzkim, gdzie mogło zatrzymać się dwa tysiące żołnierzy. Według Yle jest to dowodem, że sprzęt trafi wkrótce na froncie, także żołnierze zostaną tam wysłani.