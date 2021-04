"Oddziały rosyjskie nadal przybywają"

Nowy atak Rosji na suwerenność Ukrainy będzie "nie do przyjęcia" i nie pozostanie "bez konsekwencji" – oświadczył we wtorek francuski resort dyplomacji. Wcześniej ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał do wprowadzenia nowych zachodnich sankcji gospodarczych w celu powstrzymania Moskwy przed "dalszą eskalacją".