Wyciągnął z torby nóż, zaatakował nauczycielkę. Twierdził, że jest "opętany przez diabła"

Napastnik wstał podczas lekcji i podszedł do drzwi, po czym odwrócił się i wbił nóż o około 10-centymetrowym ostrzu w okolice mostka nauczycielki - donosi France Bleu Pays Basque. Następnie uciekł do sąsiedniej klasy. Wyjaśnił obecnemu tam nauczycielowi, że do ataku nakłonił go "głos". Nauczycielowi udało się odebrać nastolatkowi broń i pozostać z nim do przyjazdu policji, która go aresztowała