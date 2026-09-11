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Świat

Pociąg wykoleił się we Francji. Nowe informacje

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Pociąg wykoleił się we Francji. Kilkadziesiąt osób rannych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GUILLAUME SALIGOT/AFP/East News
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Pociąg pasażerski wykoleił się na północy Francji, na trasie między Rouen a Caen. Ranne zostały 44 osoby. Policja obecnie traktuje jako priorytetową wersję, iż do wypadku kolejowego doszło z powodu umyślnego działania - donoszą francuskie media.

Do wykolejenia się pociągu regionalnego na trasie Rouen - Caen, ze 186 pasażerami, doszło w piątek wieczorem. Jak podała prefektura w komunikacie, do wypadku doszło około godziny 19.45. Minister transportu Francji Philippe Tabarot przekazał w serwisie X, że skład wypadł z torów w okolicy miejscowości Cleon.

Miejsce wypadku pociągu we Francji
Miejsce wypadku pociągu we Francji
Źródło zdjęcia: GUILLAUME SALIGOT/AFP/East News

Ranne zostały 44 osoby. Ciężkie obrażenia ma młoda kobieta. Ruch na trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.

Testy maszynisty na obecność środków odurzających dały wynik negatywny.

Interwencja francuskich służb bezpieczeństwa
Interwencja francuskich służb bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: GUILLAUME SALIGOT/AFP/EastNews

Wykolejenie pociągu we Francji. Media piszą, co znaleziono na torach

Agencja AFP podała w sobotę, powołując się na źródło, że policja obecnie traktuje jako priorytetową wersję, iż do wypadku kolejowego w Normandii doszło z powodu umyślnego działania. Źródło policyjne powiedziało AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny.

Również telewizja BFTMV podała za swoim źródłem, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach.

Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjapociągiWypadkiWypadek
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