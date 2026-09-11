Świat Pociąg wykoleił się we Francji. Nowe informacje Oprac. Adam Styczek |

Pociąg wykoleił się we Francji. Kilkadziesiąt osób rannych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GUILLAUME SALIGOT/AFP/East News

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Do wykolejenia się pociągu regionalnego na trasie Rouen - Caen, ze 186 pasażerami, doszło w piątek wieczorem. Jak podała prefektura w komunikacie, do wypadku doszło około godziny 19.45. Minister transportu Francji Philippe Tabarot przekazał w serwisie X, że skład wypadł z torów w okolicy miejscowości Cleon.

Miejsce wypadku pociągu we Francji Źródło zdjęcia: GUILLAUME SALIGOT/AFP/East News

Ranne zostały 44 osoby. Ciężkie obrażenia ma młoda kobieta. Ruch na trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.

Normandie: ce que l'on sait du déraillement d'un train qui a fait 44 blessés pic.twitter.com/zO1X1S2BK8 — BFM (@BFMTV) September 12, 2026 Rozwiń

Testy maszynisty na obecność środków odurzających dały wynik negatywny.

Interwencja francuskich służb bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: GUILLAUME SALIGOT/AFP/EastNews

Wykolejenie pociągu we Francji. Media piszą, co znaleziono na torach

Agencja AFP podała w sobotę, powołując się na źródło, że policja obecnie traktuje jako priorytetową wersję, iż do wypadku kolejowego w Normandii doszło z powodu umyślnego działania. Źródło policyjne powiedziało AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny.

Również telewizja BFTMV podała za swoim źródłem, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach.

Un train reliant Rouen à Caen, qui transportait 180 passagers, a déraillé, vendredi 11 septembre, à Cléon, près d'Elbeuf (Seine-Maritime). Le bilan provisoire fait état de 44 blessés dont une femme de 18 ans en urgence absolue, héliportée vers le CHU de Rouen. #franceinfo pic.twitter.com/gL6sU2XbgY — franceinfo (@franceinfo) September 11, 2026 Rozwiń