Pociąg wykoleił się we Francji. Nowe informacje
Do wykolejenia się pociągu regionalnego na trasie Rouen - Caen, ze 186 pasażerami, doszło w piątek wieczorem. Jak podała prefektura w komunikacie, do wypadku doszło około godziny 19.45. Minister transportu Francji Philippe Tabarot przekazał w serwisie X, że skład wypadł z torów w okolicy miejscowości Cleon.
Ranne zostały 44 osoby. Ciężkie obrażenia ma młoda kobieta. Ruch na trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.
Testy maszynisty na obecność środków odurzających dały wynik negatywny.
Wykolejenie pociągu we Francji. Media piszą, co znaleziono na torach
Agencja AFP podała w sobotę, powołując się na źródło, że policja obecnie traktuje jako priorytetową wersję, iż do wypadku kolejowego w Normandii doszło z powodu umyślnego działania. Źródło policyjne powiedziało AFP, że na torach znaleziony został kawałek szyny.
Również telewizja BFTMV podała za swoim źródłem, że pociąg najechał na szynę, która znajdowała się na torach.