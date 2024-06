Francuska policja aresztowała 26-letniego mężczyznę, który posiadał w pokoju hotelowym ładunek wybuchowy. Jak informuje prokuratura, mężczyzna doznał wcześniej "znacznych oparzeń w wyniku eksplozji". Opatrzyli go strażacy.

Francuska policja aresztowała w poniedziałek (3 czerwca) 26-letniego mężczyznę narodowości ukraińskiej i rosyjskiej, który posiadał materiały wybuchowe w hotelu niedaleko lotniska Charles'a de Gaulle'a w Paryżu. Prokuratura antyterrorystyczna (PNAT) poinformowała, że przed zatrzymaniem doszło do eksplozji ładunku i 26-latek doznał "znacznych oparzeń", opatrzyli go strażacy.

Reuters, powołując się na źródło we francuskich służbach poinformował, że prokuratura antyterrorystyczna przejęła sprawę i wszczęła śledztwo w związku z podejrzeniem udziału w spisku terrorystycznym. W dochodzeniu udział ma brać także francuska agencja wywiadowcza. Według ustaleń telewizji BFMTV, mężczyzna próbował sam wyprodukować ładunek wybuchowy.

Udaremniony zamach

Rząd francuski podniósł w marcu br. stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi.

1 czerwca MSW Francji podało, że 18-latek został zatrzymany 22 maja w Saint-Etienne w środkowej Francji. - Pierwsze ustalenia wskazują na to, że aktywnie planował on atak na stadion Geoffroy Guichard w Saint-Etienne w związku z zawodami piłkarskimi, które się tam odbędą podczas igrzysk - oświadczył resort. Telewizja BFMTV podała, że domniemany zamachowiec przybył do Francji w 2023 roku wraz z rodzicami.