Świat Strzały pod Paryżem. Jedna osoba nie żyje Oprac. Justyna Sochacka |

Strzały w miejscowości Trappes. Jedna osoba nie żyje Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: DIMITAR DILKOFF/AFP/East News

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Zgodnie z ustaleniami BFMTV napastnik oddawał strzały seriami w miejscowościach Trappes i La Verriere. Został zatrzymany w Coignieres w tym samym departamencie.

Jedna osoba zginęła w regionie paryskim Źródło zdjęcia: DIMITAR DILKOFF/AFP/East News

Premier Sebastien Lecornu napisał w serwisie X, że w Trappes doszło "do bardzo poważnych zadarzeń". Przekazał, że jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Dodał, że sprawca został zatrzymany.

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées.



L’individu a été interpellé et placé en garde à vue.



L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026 Rozwiń

Macron zabrał głos po tragedii pod Paryżem

"Głębokie poruszenie w związku ze strzelaniną, do której doszło w Trappes i La Verriere" - napisał francuski prezydent Emmanuel Macron.

"Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami oraz wszystkimi mieszkańcami departamentu Yvelines. W obliczu tej strasznej tragedii cały naród jest z nimi" - oświadczył. Wyraził "uznanie dla służb porządkowych, które już zatrzymały sprawcę".

Profonde émotion suite à l’attaque à l’arme à feu survenue à Trappes et La Verrière.



Une personne est décédée. Plusieurs autres sont grièvement blessées.



Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, ainsi qu’à tous les habitants des Yvelines. Dans cette terrible épreuve,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026 Rozwiń

Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) poinformowała, że zajmuje się sprawą. Przekazała, że wszczęto śledztwo dotyczące: zabójstwa związanego z działaniem o charakterze terrorystycznym, prób zabójstwa i działania w grupie terrorystycznej.

Dziennik "Le Figaro" podał, że podejrzany to 39-letni Kevin T. Według gazety ostrzeżenie przed mężczyzną, który przemieszcza się autem i oddaje strzały z broni palnej, opublikował najpierw jeden z internautów w sieciach społecznościowych. Powołując się na źródło w policji, dziennik poinformował, że sprawca używał broni maszynowej. Jedną z rannych osób jest - według "Le Figaro" - 12-letnia dziewczynka.