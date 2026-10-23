Strzały pod Paryżem. Jedna osoba nie żyje
Zgodnie z ustaleniami BFMTV napastnik oddawał strzały seriami w miejscowościach Trappes i La Verriere. Został zatrzymany w Coignieres w tym samym departamencie.
Premier Sebastien Lecornu napisał w serwisie X, że w Trappes doszło "do bardzo poważnych zadarzeń". Przekazał, że jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
Dodał, że sprawca został zatrzymany.
Macron zabrał głos po tragedii pod Paryżem
"Głębokie poruszenie w związku ze strzelaniną, do której doszło w Trappes i La Verriere" - napisał francuski prezydent Emmanuel Macron.
"Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami oraz wszystkimi mieszkańcami departamentu Yvelines. W obliczu tej strasznej tragedii cały naród jest z nimi" - oświadczył. Wyraził "uznanie dla służb porządkowych, które już zatrzymały sprawcę".
Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) poinformowała, że zajmuje się sprawą. Przekazała, że wszczęto śledztwo dotyczące: zabójstwa związanego z działaniem o charakterze terrorystycznym, prób zabójstwa i działania w grupie terrorystycznej.
Dziennik "Le Figaro" podał, że podejrzany to 39-letni Kevin T. Według gazety ostrzeżenie przed mężczyzną, który przemieszcza się autem i oddaje strzały z broni palnej, opublikował najpierw jeden z internautów w sieciach społecznościowych. Powołując się na źródło w policji, dziennik poinformował, że sprawca używał broni maszynowej. Jedną z rannych osób jest - według "Le Figaro" - 12-letnia dziewczynka.