Świat Podejrzany dryfujący metalowy przedmiot. Wstrzymano ruch promów Oprac. Michał Malinowski |

Bartosz Żurawicz o "koncepcie obrony totalnej" Finlandii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przedmiot, przypominający "lejek", zauważył patrol Straży Przybrzeżnej w rejonie wyspy Kustaanmiekka, kilka kilometrów od centrum Helsinek.

Odkrycie obiektu doprowadziło do kilkugodzinnych opóźnień statków pasażerskich. Radio Yle podało, że wieczorny rejs do Tallina, zaplanowany na 20.30, mógł wypłynąć z portu dopiero o godzinie 1.30 w niedzielę w nocy.

Na miejscu zdarzenia pracowało kilka jednostek służb. Do identyfikacji obiektu wezwano marynarkę wojenną.

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Wojsko i policja wykluczyły, że obiekt jest ładunkiem wybuchowym. Prawdopodobnie jest to element pochodzący z bardzo starego wraku statku - przekazało w nocy radio YLE, powołując się na marynarkę wojenną.

Metalowy przedmiot będzie jednak dalej badany.

Obszar zatoki u wejścia do Helsinek na przestrzeni wieków w okresach wojen był intensywnie zaminowywany. Szlaki wodne zostały jednak oczyszczone, a ich bezpieczeństwo jest stale monitorowane przez służby.

Źródło: Google Maps