Podejrzany dryfujący metalowy przedmiot. Wstrzymano ruch promów
Przedmiot, przypominający "lejek", zauważył patrol Straży Przybrzeżnej w rejonie wyspy Kustaanmiekka, kilka kilometrów od centrum Helsinek.
Odkrycie obiektu doprowadziło do kilkugodzinnych opóźnień statków pasażerskich. Radio Yle podało, że wieczorny rejs do Tallina, zaplanowany na 20.30, mógł wypłynąć z portu dopiero o godzinie 1.30 w niedzielę w nocy.
Na miejscu zdarzenia pracowało kilka jednostek służb. Do identyfikacji obiektu wezwano marynarkę wojenną.
Co znaleziono w Zatoce Fińskiej
Wojsko i policja wykluczyły, że obiekt jest ładunkiem wybuchowym. Prawdopodobnie jest to element pochodzący z bardzo starego wraku statku - przekazało w nocy radio YLE, powołując się na marynarkę wojenną.
Metalowy przedmiot będzie jednak dalej badany.
Obszar zatoki u wejścia do Helsinek na przestrzeni wieków w okresach wojen był intensywnie zaminowywany. Szlaki wodne zostały jednak oczyszczone, a ich bezpieczeństwo jest stale monitorowane przez służby.