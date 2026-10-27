Świat Europosłanka Konfederacji przeciwko finansowaniu Erasmusa. Sama z niego korzystała

Anna Bryłka zapytana o aborcję po gwałcie: to jest marginalna sprawa Źródło zdj. gł.: European Union 2026 - EP

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Parlament Europejski przegłosował w zeszłym tygodniu budżet dla programu wymiany studenckiej Erasmus+ na lata 2028-2034. Podczas głosowania, które miało miejsce 22 października, zatwierdzono wydatki na poziomie 47,7 miliarda euro. "Za" głosowało 454 europosłów, a 34 było przeciw. 93 wstrzymało się od głosu - wśród nich wszystkich 18 obecnych na sali eurodeputowanych PiS i Rozwoju Plus. Przeciwko finansowaniu programu głosowało zaś pięcioro Polaków - Grzegorz Braun oraz czworo członków Konfederacji.

Jak zwracają uwagę politycy koalicji rządzącej, jedną tych głosujących przeciw była Anna Bryłka, która sama podczas studiów z programu Erasmus+ korzystała. W ramach stypendium wyjechała do Universita degli Studi di Perugia we Włoszech.

Anna Bryłka Źródło zdjęcia: European Union 2026 - EP

"Anna Bryłka z Konfederacji sama skorzystała ze studenckiej wymiany zagranicznej, ale głosowała przeciwko dodatkowym pieniądzom na Erasmusa. Pewnie wolałaby je wydać na współpracę z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów" - skomentowała na X europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz, która głosowała "za".

Wcześniej bezpośrednio do Bryłki zwrócił się inny europoseł KO Bartosz Arłukowicz. - To jest wstyd, że pani jako młoda osoba zabrania naszym studentom możliwości korzystania z Erasmusa i studiowania za granicą - powiedział w niedzielę podczas rozmowy w Polsacie.

Anna Bryłka z Konfederacji sama skorzystała ze studenckiej wymiany zagranicznej, ale głosowała przeciwko dodatkowym pieniądzom na Erasmusa. Pewnie wolałaby je wydać na współpracę z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów. — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) October 26, 2026 Rozwiń Źródło: X/Kamila Gasiuk-Pihowicz

Odpowiedź Bryłki

Na komentarz Gasiuk-Pihowicz odpowiedziała Bryłka. Jak tłumaczyła, jej sprzeciw wobec finansowania programu Erasmus wynika z charakteru samego programu. Przytoczyła dokument Komisji Europejskiej przedstawiający jego założenia na lata 2028-2034. Obejmują one spójność z innymi politykami oraz działaniami Unii.

"Ja nie popieram Europejskiego Zielonego Ładu i nie popieram propozycji Komisji Europejskiej w sprawie nowej wieloletniej perspektywy finansowej, a także polityki migracyjnej Komisji Europejskiej" - tłumaczyła Bryłka. Jak dodała, "w odróżnieniu od KO moje głosowania są świadome i zgodne z prezentowanym przeze mnie programem".

Pani Poseł, warto wiedzieć nad czym się głosuje. Ja nie popieram Europejskiego Zielonego Ładu i nie popieram propozycji Komisji Europejskiej w sprawie nowej wieloletniej perspektywy finansowej, a także polityki migracyjnej Komisji Europejskiej. W odróżnieniu od KO moje głosownia… pic.twitter.com/N9gGGEoNBr — Anna Bryłka (@annabrylka) October 27, 2026 Rozwiń Źródło: X/Anna Bryłka