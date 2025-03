Wzywa europejskie armie, by dołączyły do jego wojny

Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa wezwał armie europejskie i amerykańską do zaangażowania się w wojnę z gangami w jego kraju. Podkreślił, że potrzebuje więcej żołnierzy, by zwalczać produkcję narkotyków, które dystrybuowane są potem na cały świat. Wypowiedź padła niespełna miesiąc przed drugą turą wyborów prezydenckich, w których Noboa stara się o reelekcję.

Ekwador prosi o siły międzynarodowe

Wezwanie do Donalda Trumpa

Według ekwadorskiego prezydenta grupy przestępcze w jego kraju zaczynały działać jako gangi, ale obecnie są to już "międzynarodowe grupy o charakterze narkotykowo-terrorystycznym". Polityk przyznał, że chciałby, żeby Donald Trump zrobił z gangami w Ekwadorze to samo, co w przypadku gangów meksykańskich, czyli by uznał je za organizacje terrorystyczne. - Byłbym wdzięczny, gdyby uznał Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones za grupy terrorystyczne, bo nimi właśnie są - podkreślił.