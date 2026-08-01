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Świat

Eksplozja w Moskwie. Są zabici i ranni

Kamila Grenczyn
Zespół autorek
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Milena Zawiślińska
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Eksplozja w Moskwie
Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Natalia Kolesnikova/Abaca/PAP
Trzy osoby zginęły, a 21 zostało rannych w wyniku wybuchu w pobliżu restauracji w centrum Moskwy - poinformowały rosyjskie służby. Ładunek wybuchowy miała przynieść kobieta, która próbowała wejść do lokalu z pudełkiem.

Do eksplozji - jak podała policja - doszło około godziny 20 czasu lokalnego w pobliżu letniego tarasu na parterze jednego z siedmiu wieżowców przy placu Kudryńskim. Na skutek wybuchu zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych. Wcześniej media podawały informację o 15 osobach rannych.

Eksplozja w Moskwie
Eksplozja w Moskwie
Źródło zdjęcia: Natalia Kolesnikova/Anadolu/Getty Images

Wybuch w Moskwie. Co wiemy do tej pory

Jak poinformował "The Moscow Times", do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi. Portal - cytując kanał 112 na Telegramie - przekazał, że w lokalu trwała impreza zamknięta.

Portale "The Moscow Times" i "Meduza" podały niepotwierdzone na razie wersje, że miało tam się odbywać "wesele" lub "urodziny generała". Po wybuchu służby otoczyły plac wokół budynku.

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) oświadczył, że w lokalu eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty.

Media państwowe podały - jak przekazała rosyjska redakcja BBC News - że ładunek zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu. Drugą ofiarą śmiertelną, według tych doniesień, jest pracownik ochrony, który próbował nie wpuścić kobiety do sali. W wyniku eksplozji zginął także jeden z gości restauracji.

Akcja służb po eksplozji w Moskwie
Akcja służb po eksplozji w Moskwie
Źródło zdjęcia: Natalia Kolesnikova/Abaca/PAP

Nie wiadomo, jaki był motyw tego ataku. Według rosyjskiego dziennika "Kommiersant", cytowanego przez BBC, kobieta miała nieść pudełko, które miała opisywać jako prezent. Ochroniarz postanowił ją przeszukać i w tym momencie urządzenie miało eksplodować. Według dziennika śledczy uważają, że bomba została zdetonowana zdalnie. Kobieta mogła nie wiedzieć, co zawiera paczka.

"Kommiersant" donosi też, że ładunek miał siłę wybuchu równą kilogramowi trotylu i był wypełniony metalowymi kulkami, co miało zwiększyć liczbę ofiar - poinformowało BBC.

Wcześniej pojawiały się doniesienia o wybuchu instalacji gazowej.

Restauracja Balzi Rossi znajduje się na placu Kudrińskim na parterze wieżowca w stylu socrealistycznym. Nieopodal wieżowca znajduje się budynek ambasady USA.

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP, BBC
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Tagi:
RosjaMoskwa
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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