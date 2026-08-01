Eksplozja w Moskwie. Są zabici i ranni

Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Natalia Kolesnikova/Abaca/PAP

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Do eksplozji - jak podała policja - doszło około godziny 20 czasu lokalnego w pobliżu letniego tarasu na parterze jednego z siedmiu wieżowców przy placu Kudryńskim. Na skutek wybuchu zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych. Wcześniej media podawały informację o 15 osobach rannych.

Eksplozja w Moskwie Źródło zdjęcia: Natalia Kolesnikova/Anadolu/Getty Images

Wybuch w Moskwie. Co wiemy do tej pory

Jak poinformował "The Moscow Times", do eksplozji doszło w restauracji Balzi Rossi. Portal - cytując kanał 112 na Telegramie - przekazał, że w lokalu trwała impreza zamknięta.

Portale "The Moscow Times" i "Meduza" podały niepotwierdzone na razie wersje, że miało tam się odbywać "wesele" lub "urodziny generała". Po wybuchu służby otoczyły plac wokół budynku.

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) oświadczył, że w lokalu eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty.

Media państwowe podały - jak przekazała rosyjska redakcja BBC News - że ładunek zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu. Drugą ofiarą śmiertelną, według tych doniesień, jest pracownik ochrony, który próbował nie wpuścić kobiety do sali. W wyniku eksplozji zginął także jeden z gości restauracji.

Akcja służb po eksplozji w Moskwie Źródło zdjęcia: Natalia Kolesnikova/Abaca/PAP

Nie wiadomo, jaki był motyw tego ataku. Według rosyjskiego dziennika "Kommiersant", cytowanego przez BBC, kobieta miała nieść pudełko, które miała opisywać jako prezent. Ochroniarz postanowił ją przeszukać i w tym momencie urządzenie miało eksplodować. Według dziennika śledczy uważają, że bomba została zdetonowana zdalnie. Kobieta mogła nie wiedzieć, co zawiera paczka.

"Kommiersant" donosi też, że ładunek miał siłę wybuchu równą kilogramowi trotylu i był wypełniony metalowymi kulkami, co miało zwiększyć liczbę ofiar - poinformowało BBC.

Wcześniej pojawiały się doniesienia o wybuchu instalacji gazowej.

Restauracja Balzi Rossi znajduje się na placu Kudrińskim na parterze wieżowca w stylu socrealistycznym. Nieopodal wieżowca znajduje się budynek ambasady USA.