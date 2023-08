Trump po usłyszeniu zarzutów: to bardzo smutny dzień dla Ameryki

Trump powiedział po postawieniu go w stan oskarżenia, że to "bardzo smutny dzień dla Ameryki".

- To prześladowanie przeciwnika politycznego - stwierdził, odnosząc się do obecnego prezydenta Joe Bidena. - To nigdy nie powinno się zdarzyć w Stanach Zjednoczonych - oświadczył przed wejściem na pokład samolotu, aby wrócić do New Jersey po rozprawie sądowej.