"Trump 2028"? Sprzedaje czapki, ale kandydować nie może

Ludzie tłumnie gromadzą się na w Kapitolu na inaugurację Trumpa Źródło: Reuters

W sklepie internetowym prezydenta USA Donalda Trumpa pojawiły się czapki i koszulki z logo "Trump 2028". - Coraz więcej osób namawia mnie na trzecią kadencję - mówi Trump, choć zgodnie z konstytucją nie może po raz trzeci zostać prezydentem.

Kluczowe fakty: W sklepie Donalda Trumpa pojawiły się koszulki i czapki z logo "Trump 2028".

Prezydent USA mówi wprost, że rozważa ubieganie się o trzecią kadencję, choć jest to sprzeczne z amerykańską konstytucją.

Ujawnia, w jaki sposób chce rządzić po raz trzeci.

Czapki i koszulki z logo "Trump 2028" pojawiły się w sprzedaży w sklepie internetowym należącym do prezydenta USA - podał w piątek brytyjski dziennik "Guardian". Jest to kolejny sygnał, że Donald Trump zamierza ubiegać się o trzecią kadencję prezydencką, mimo że jest to sprzeczne z amerykańską konstytucją.

Sprzeczne z konstytucją

Donald Trump wielokrotnie wspominał, że chciałby ubiegać się o trzecią kadencję prezydencką. Wymagałoby to jednak zmiany w amerykańskiej konstytucji, do której 22. poprawka stanowi m.in.: "Nikt nie może zostać wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy". Trump został dwukrotnie wybrany na urząd prezydenta w 2016 i 2024 r.

W sklepie Trumpa pojawiły się czapki, koszulki i chłodziarka do puszek z napojami, wszystkie produkowane w USA. Na nich hasła "Trump 2028" i "Przepiszmy zasady" ("Rewrite the Rules"), które nawiązują do sprzeczności trzeciej kadencji z konstytucją USA.

"Jest jedna metoda, są też inne"

Pod koniec marca Donald Trump udzielił wywiadu dla stacji NBC News. W jego trakcie zasugerowano, że wiceprezydent USA J.D. Vance mógłby ubiegać się o urząd w Białym Domu, a następnie przekazać władzę Trumpowi. - Cóż, to jest jedna (metoda), ale są też inne - skomentował prezydent. Zapytany, dlaczego chciałby zostać na trzecią kadencję, Trump odpowiedział: "lubię pracować".

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

- Coraz więcej osób namawia mnie na trzecią kadencję, co w pewnym sensie będzie czwartą kadencją, ponieważ poprzednie wybory, wybory w 2020 r., były całkowicie sfałszowane - mówił w wywiadzie Trump, podtrzymując tym samym przekonanie, że Demokraci wraz z prezydentem Joe Bidenem mieli dokonać oszust wyborczych.

CNBC podało, że były doradca Białego Domu Steve Bannon zapowiedział, że "prezydent Trump będzie ubiegał się o trzecią kadencję i zostanie ponownie wybrany". - Po południu 20 stycznia 2029 roku (Trump) zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych - przewiduje Bannon.

22. poprawka do konstytucji USA została przyjęta po czterokrotnym wyborze Franklina Delano Roosevelta na urząd prezydenta. Polityk zmarł w wieku 63 lat, na początku swojej czwartej kadencji, 12 kwietnia 1945 r. Poprawka weszła w życie w 1951 r. Zmiana konstytucji wymaga większości dwóch trzecich głosów w obu izbach Kongresu. Musiałoby ją także ratyfikować co najmniej 38 z 50 stanów USA.