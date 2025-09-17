Trump przyleciał do Londynu. Spotka się z królem i premierem

Przygotowania do wizyty Donalda i Melanii Trump w Wielkiej Brytanii Źródło: TVN24

Prezydent Donald Trump będzie pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Pierwsza miała miejsce w 2019 roku za panowania królowej Elżbiety II.

Spotkaniu prezydenta USA z królem Karolem na zamku Windsor będzie towarzyszyć szereg ceremonii, Trump zostanie powitany salwą honorową, a następnie wraz z Karolem III przejedzie do zamku karocą w asyście królewskiej kawalerii.

Trump i król Karol dokonają przeglądu gwardii honorowej. Po lunchu z parą królewską amerykański prezydent złoży wieńce na grobie królowej Elżbiety II w kaplicy św. Jerzego. Trump zostanie też uhonorowany przelotem amerykańskich i brytyjskich samolotów F-35, a spotkanie zwieńczy zorganizowany na jego cześć bankiet. Wizycie mają towarzyszyć protesty grupy "Stop Trump".

Trump w Londynie

Na lotnisku Trumpa i jego żonę Melanię przywitali przedstawiciele ambasady USA w Wielkiej Brytanii oraz monarchy. Obecna była także brytyjska ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper.

Następnie prezydent i pierwsza dama polecieli helikopterem do rezydencji amerykańskiego ambasadora, Winfield House w Regent's Park w centrum Londynu.

Tuż przed lądowaniem prezydenckiego samolotu Air Force One do Londynu przybył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Według ustaleń stacji BBC, Trumpowi w podróży towarzyszą także m.in. sekretarz skarbu USA Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz rolnictwa Brooke Rollins, specjalny wysłannik Steve Witkoff i szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

