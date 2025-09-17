Logo strona główna
Świat

Trump przyleciał do Londynu. Spotka się z królem i premierem

Donald Trump
Przygotowania do wizyty Donalda i Melanii Trump w Wielkiej Brytanii
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump przyleciał do Londynu, gdzie spotka się z królem Wielkiej Brytanii Karolem III i przeprowadzi rozmowę z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

Prezydent Donald Trump będzie pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Pierwsza miała miejsce w 2019 roku za panowania królowej Elżbiety II.

Spotkaniu prezydenta USA z królem Karolem na zamku Windsor będzie towarzyszyć szereg ceremonii, Trump zostanie powitany salwą honorową, a następnie wraz z Karolem III przejedzie do zamku karocą w asyście królewskiej kawalerii.

Trump i król Karol dokonają przeglądu gwardii honorowej. Po lunchu z parą królewską amerykański prezydent złoży wieńce na grobie królowej Elżbiety II w kaplicy św. Jerzego. Trump zostanie też uhonorowany przelotem amerykańskich i brytyjskich samolotów F-35, a spotkanie zwieńczy zorganizowany na jego cześć bankiet. Wizycie mają towarzyszyć protesty grupy "Stop Trump".

Trump w Londynie

Na lotnisku Trumpa i jego żonę Melanię przywitali przedstawiciele ambasady USA w Wielkiej Brytanii oraz monarchy. Obecna była także brytyjska ministra spraw zagranicznych Yvette Cooper.

Donald Trump i jego ręce w Białym Domu
Nowy pomysł Trumpa. "To byłaby radykalna zmiana"
BIZNES
Donald Trump
Bezprecedensowa wizyta Trumpa. "Największa operacja od czasu koronacji"
Książę Karol i Donald Trump w 2019 roku
Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"

Następnie prezydent i pierwsza dama polecieli helikopterem do rezydencji amerykańskiego ambasadora, Winfield House w Regent's Park w centrum Londynu.

Tuż przed lądowaniem prezydenckiego samolotu Air Force One do Londynu przybył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Według ustaleń stacji BBC, Trumpowi w podróży towarzyszą także m.in. sekretarz skarbu USA Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz rolnictwa Brooke Rollins, specjalny wysłannik Steve Witkoff i szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/Francis Chung

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica