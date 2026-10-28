Świat Nie żyje amerykańska działaczka społeczna Dolores Huerta Oprac. Aleksandra Sapeta |

Dolores Huerta Źródło zdj. gł.: CAROLINE BREHMAN/EPA/PAP

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"Z głębokim smutkiem informujemy, że nasza ukochana matka Dolores Huerta odeszła dzisiaj" - oświadczyła rodzina działaczki w środę.

Dolores Huerta większość życia poświęciła działaniom na rzecz praw pracowniczych oraz walce o prawa marginalizowanych społeczności. W 1960 roku była jedną z założycielek związku zawodowego Zjednoczeni Pracownicy Rolni (United Farm Workers - UFW). Aktywistka zmarła w wieku 96 lat.

Dolores Huerta - kim była

"Nawet po ukończeniu 90 lat miała napięty grafik - brała udział w protestach i przemawiała w miastach na terenie całego kraju, zwracając uwagę na kwestie rasy, ubóstwa, osób LGBTQ+ i praw kobiet" - przypomina CBS.

Jej działalność przyniosła szereg wyróżnień, w tym Prezydencki Medal Wolności, który w 2012 roku wręczył działaczce ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

Huerta urodziła się 10 kwietnia 1930 roku w Dawson w Nowym Meksyku. Z wykształcenia była nauczycielką. - Nie mogłam znieść widoku głodnych i potrzebujących butów dzieci, przychodzących na zajęcia - przyznała Huerta w filmie dokumentalnym w 2017 roku.