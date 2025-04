Księżniczka kończy 18 lat. Media o kosztach imprezy

Król Danii Fryderyk X na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Źródło: TVN24

Duńskie Aarhus szykuje się na 18. urodziny księżniczki Izabeli. Córka króla i królowej Danii będzie celebrować wejście w dorosłość właśnie w tym mieście.

Najważniejsze fakty Księżniczka Izabela 21 kwietnia kończy 18 lat.

Córka króla Danii jest druga w linii sukcesji do duńskiego tronu, po swoim bracie Chrystianie.

Impreza urodzinowa odbędzie się w następny piątek - 11 kwietnia w Aarhus.

Jak informuje ratusz w Aarhus, w następny piątek - 11 kwietnia, mieszkańcy oraz przyjezdni "będą mieli okazję złożyć życzenia urodzinowe Jej Królewskiej Wysokości Księżniczce Izabeli" na miejskim Placu Ratuszowym. Odbędzie się tam spotkanie dla młodzieży, będące częścią obchodów jej 18. urodzin, w którym weźmie udział księżniczka i inni członkowie duńskiej rodziny królewskiej. Następnie, jak czytamy na stronie, w miejskim ratuszu odbędzie się dalsza część obchodów - w tym pokaz mody i prelekcja na temat zrównoważonej mody, występ taneczny i prezentacja młodych talentów sceny pop.

Torty urodzinowe dostarczyć mają studenci wydziału cukiernictwa i piekarstwa Aarhus Tech. Jednak bez kosztów się nie obędzie. Na stronie miasta można znaleźć informacje dotyczące budżetu tej uroczystości. Łącznie ma kosztować 290 tys. koron, czyli ok 165 tys. zł. Na catering przeznaczono 63 tys. koron (36 tys. zł), a na kwiaty 10 tys. (5,7 tys. zł). Najpoważniejsza pozycja w budżecie to wynajęcie aktorów - przeznaczono na to 93 tys. koron, czyli 53 tys. zł.

Urodziny księżniczki Izabeli. Koncert w teatrze

To jednak nie wszystkie uroczystości związane z urodzinami księżniczki. Jak pisze magazyn "People", we wtorek 15 kwietnia księżniczka i rodzina królewska wezmą udział w urodzinowym przedstawieniu Duńskiego Teatru Królewskiego w Kopenhadze. Na miejscach dla publiczności zasiądzie ponad 1000 osób w wieku 17-24 lat. Zostały one wybrane w drodze losowania i pochodzą z całej Danii, a także Wysp Owczych i Grenlandii. Wydarzenie będzie transmitowane przez duńską telewizję.

Król Danii Fryderyk i jego córka księżniczka Izabela Źródło: Liselotte Sabroe/EPA/PAP

Izabela jest starszą córką króla Fryderyka i pochodzącej z Australii królowej Marii. Duński monarcha, który zajął tron rok temu po abdykacji Małgorzaty II, ma jeszcze troję dzieci - starszego syna Chrystiana, młodszego Wincentego i najmłodszą Józefinę. Od 2008 roku, oprócz tytułu Jej Królewskiej Wysokości księżniczki, Izabela jest też hrabianką Montpezat.