Co z Polakami w Libanie i stacjonującym tam polskim kontyngentem? Odpowiedź z ministerstw

Jeśli będzie potrzeba ewakuacji Polaków z Libanu, to wszystkie procedury ewakuacyjne są przygotowane. Będą uruchomione w momencie, kiedy będzie to uznane za stosowne - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni. Dodał, że obecne działania militarne toczą się poza rejonem stacjonowania polskich żołnierzy.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w TVN24 ponownie apelował, by Polacy, którzy nie muszą przebywać w Libanie, opuścili ten kraj. - To nie jest miejsce do przebywania - zaznaczył.