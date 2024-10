Światowa Organizacja Zdrowia uznała Egipt za kraj wolny od malarii. - Malaria jest tak stara, jak sama cywilizacja egipska, ale choroba, która nękała faraonów, należy teraz do historii - powiedział szef agencji Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W niedzielnym oświadczeniu WHO pochwaliła "rząd i naród egipski" za wysiłki na rzecz "położenia kresu chorobie, która występuje w tym kraju od czasów starożytnych".

Stwierdzono, że Egipt jest trzecim krajem, który uzyskał certyfikat we wschodnim regionie Morza Śródziemnego WHO, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Maroku .

- Malaria jest tak stara, jak sama cywilizacja egipska, ale choroba, która nękała faraonów, należy teraz do historii - powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Egipt musi zachować czujność

WHO stwierdziła jednak, że certyfikacja stanowi dopiero "początek nowego etapu", wzywając Egipt do zachowania czujności i utrzymania statusu kraju wolnego od malarii. Aby uzyskać certyfikat WHO, kraj musi wykazać, że jest w stanie zapobiec ponownemu przeniesieniu wirusa.