Chiński minister obrony grozi "separatystom" z Tajwanu. "Nasza armia jest niezniszczalną i potężną siłą"

Minister o stosunkach z USA i podejściu do wojny w Ukrainie

- Zawsze byliśmy otwarci na wymianę i współpracę, ale wymaga to od obu stron spotkania się w połowie drogi. Uważamy, że potrzebujemy więcej wymiany właśnie dlatego, że istnieją różnice między naszymi armiami - zaznaczył chiński minister, odnosząc się m.in. do napiętej sytuacji na Morzu Południowochińskim, do którego niemal wszystkich akwenów Pekin wysuwa roszczenia. W ostatnim czasie doszło do serii incydentów z udziałem chińskich i filipińskich statków. Chiński minister ostrzegł, że "Chiny wykazały się wystarczającą powściągliwością w obliczu naruszeń praw i prowokacji, ale są pewne granice".