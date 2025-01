Chińczycy budują wojskowe centrum dowodzenia. Ma być dziesięć razy większe od Pentagonu

Na przedmieściach Pekinu powstaje ogromny kompleks wojskowy, który zdaniem wywiadu USA ma służyć jako centrum dowodzenia na czas wojny i ma być dziesięć razy większy od Pentagonu - ujawnił dziennik "Financial Times".

Dziennik zaznaczył, że chociaż w pobliżu placu budowy nie dostrzeżono wojska, to teren nie przypomina typowych komercyjnych projektów deweloperskich. W okolicy wprowadzono zakaz fotografowania i latania dronami oraz wstępu na pobliskie szlaki turystyczne, a miejscowy sklepikarz określił obszar jako "teren wojskowy".

Zamiary Pekinu

- Jeśli to się potwierdzi, ten nowy zaawansowany podziemny bunkier dowodzenia dla dowództwa wojskowego, w tym przywódcy (red. Chin ) Xi (red. Jinpinga) jako przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, sygnalizuje zamiar Pekinu zbudowania nie tylko światowej klasy sił konwencjonalnych, ale także (red. stworzenia) zaawansowanych zdolności prowadzenia wojny nuklearnej - powiedział dziennikowi Dennis Wilder, były szef działu analiz ds. Chin w CIA .

"FT" zauważył, że budowa nowego kompleksu zbiega się w czasie z rozwijaniem przez ALW nowych typów broni i innych projektów przed przypadającą w 2027 r. setną rocznicą powstania tych sił zbrojnych. Amerykański wywiad twierdzi, że Xi nakazał również ALW osiągnięcie do tego czasu zdolności do ataku na Tajwan.

Chiny budują ogromne statki

W Chinach powstaje co najmniej pięć specjalnych, ogromnych statków, które wydają się służyć do przeprowadzania desantu morskiego na dużą skalę. Jako pierwszy poinformował o tym amerykański ekspert H.I. Sutton, powołując się na zdjęcia satelitarne z chińskich stoczni. Nowe jednostki miałyby okazać się szczególnie przydatne dla Pekinu w przypadku próby wojskowego desantu na Tajwanie.