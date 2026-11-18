Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany za próbę utrudniania pracy sądu
"Uznaję pana za winnego usiłowania utrudniania funkcjonariuszom publicznym wykonywania obowiązków służbowych poprzez naruszenia poufności postępowania oraz obrazę sądu" - oświadczył Christopher Gosnell, sędzia Specjalnej Izby Sądowej ds. Kosowa w Hadze.
Specjalna Izba jest sądem działającym w ramach kosowskiego systemu sprawiedliwości. Ze względu na wcześniejsze przypadki zastraszania świadków w sprawach dotyczących Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK), której Thaci był dowódcą, siedzibę Izby utworzono w Hadze, a w jej skład weszli międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy.
UCK rozpoczęła działalność na początku lat 90. XX wieku, a następnie była stroną wojny z siłami serbskimi, toczonej w latach 1998-99. Szacuje się, że podczas walk zginęło około 13 tysięcy osób, głównie Albańczyków, zanim naloty NATO zmusiły Belgrad do wycofania wojsk z Kosowa i oddania kontroli nad ówczesną prowincją ONZ i NATO. Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia nie uznaje jej do dziś.
Thaci skazany na 25 lat więzienia
Po ogłoszeniu wyroku Thaci zwrócił się do sądu słowami: "To polityka, a nie sprawiedliwość". Podczas procesu oskarżenie utrzymywało, że Thaci próbował wywrzeć wpływ na dwóch byłych bojowników UCK, którzy składali zeznania w sprawie dotyczącej zbrodni wojennych.
Od wyroku przysługuje apelacja. Biorąc pod uwagę czas spędzony w areszcie, Thaci odbył już orzeczoną karę 17 miesięcy pozbawienia wolności. Nie zostanie jednak zwolniony, ponieważ we wrześniu Izba skazała go na 25 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Został uznany za winnego morderstw, bezprawnego pozbawienia wolności, tortur oraz okrutnego traktowania, których dopuścił się jako lider UCK.
Orzeczenie to wywołało protesty w Kosowie oraz w innych krajach europejskich, organizowane przez członków albańskiej diaspory i zwolenników UCK.