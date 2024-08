Budynek mieszkalny w kilka sekund zamienił się w górę gruzu. Prawdopodobny wybuch gazu

Trzy osoby zginęły w mieście Zhouhai w południowych Chinach w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego. W budynku doszło do silnej eksplozji, którą zarejestrowano na nagraniach z monitoringu. Według wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu była nieszczelna instalacja gazowa.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 16 czasu lokalnego w 2,5-milionowym mieście Zhuhai w prowincji Guangdong na południowym wschodzie Chin. Państwowa stacja CCTV podała, że w wyniku eksplozji trzy osoby zginęły, a jedna została ranna. Wcześniej lokalne władze informowały, że co najmniej cztery osoby były uwięzione pod gruzami w wyniku zawalenia się budynku.