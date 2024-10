Życie "poza murami pałacu". Niepublikowane wcześniej zdjęcia

W związku z premierą dokumentu o działalności brytyjskiego księcia Williama na rzecz walki z bezdomnością opublikowano nieznane dotąd zdjęcia z jego matką, księżną Dianą. Pochodzą z 1993 roku, kiedy to księżna Walii i jej starszy, wówczas 11-letni syn, odwiedzali jedno z londyńskich schronisk dla bezdomnych. Brytyjski następca tronu przyznał, że to właśnie matka pokazała mu jak wygląda życie "poza murami pałacu".

W najbliższych dniach premierę będzie miał dokument brytyjskiej telewizji ITV "Prince William: We Can End Homelessness", który będzie dokumentował starania brytyjskiego następcy tronu w walce z bezdomnością.

W opublikowanym już fragmencie dokumentu książę William mówi, że ze skalą tego problemu jego samego oraz jego brata księcia Harry'ego zapoznała ich matka Diana, ówczesna księżna Walii, znana z angażowania się w działalność charytatywną. Wspomina też, jak matka zabrała go po raz pierwszy do schroniska dla bezdomnych The Passage w Londynie. Było to w 1993 roku, kiedy William miał 11 lat.