Bruksela "oczekuje od Węgier wyjaśnień". W tle doniesienia o telefonach do Moskwy

Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej - podał w weekend dziennik "Washington Post". Szijjarto miał dzwonić do Rosjan w przerwach między obradami, przekazując Moskwie informacje z prowadzonych w Brukseli rozmów niemal na żywo.

Do informacji tych odniosła się w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. - Bruksela oczekuje, że rząd Węgier udzieli wyjaśnień w tej sprawie - podkreśliła. Nie ujawniła, czy unijne instytucje planują dodatkowe dochodzenie wewnętrzne, ani czy planowane jest wzmocnienie zasad bezpieczeństwa podczas posiedzeń w Radzie. - Na razie oczekujemy wyjaśnień i na tym etapie poprzestajemy - powiedziała.

Podkreśliła, że dyskusje na szczeblu ministerialnym w Radzie UE opierają się na zaufaniu między państwami członkowskimi, a zaufanie to ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Wspólnoty. - Doniesienia dotyczące domniemanego ujawnienia przez węgierskiego ministra spraw zagranicznych swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi szczegółów dyskusji na szczeblu ministerialnym w Radzie są więc bardzo niepokojące - powiedziała.

Unijne dyskusje bez Węgier

Według portalu Politico informacje o tym, że węgierski szef dyplomacji informuje Moskwę o unijnych dyskusjach nie są nowością.

Jak mówi cytowany przez Politico anonimowy unijny urzędnik, "obawy te spowodowały, że w UE powstał szereg formatów spotkań w mniejszym gronie, zamiast spotkań wszystkich 27 państw członkowskich naraz".

- Nie w pełni lojalne państwa członkowskie są głównym powodem, dla którego większość istotnych działań dyplomacji europejskiej odbywa się obecnie w różnych mniejszych formatach - powiedział. Wśród formatów tych wymienił między innymi Trójkąt Weimarski (Polskę, Niemcy i Francę), państwa NB8 (Nordycko-Bałtycką Ósemkę), a także Grupę E3 (Francję, Niemcy i Włochy).