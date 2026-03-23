Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bruksela "oczekuje od Węgier wyjaśnień". W tle doniesienia o telefonach do Moskwy

Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó przyleciał do Moskwy na Rosyjski Tydzień Energii
Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję
Źródło: TVN24
Rzeczniczka Komisji Europejskiej zażądała od węgierskiego rządu wyjaśnień po doniesieniach medialnych, że szef MSZ Węgier relacjonuje Rosji treść spotkań Rady Unii Europejskiej. Jak mówi jeden z unijnych urzędników, z obawy o przecieki już jakiś czas temu europejscy liderzy zaczęli spotykać się w mniejszych grupach bez przedstawicieli Węgier.

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej - podał w weekend dziennik "Washington Post". Szijjarto miał dzwonić do Rosjan w przerwach między obradami, przekazując Moskwie informacje z prowadzonych w Brukseli rozmów niemal na żywo.

Do informacji tych odniosła się w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. - Bruksela oczekuje, że rząd Węgier udzieli wyjaśnień w tej sprawie - podkreśliła. Nie ujawniła, czy unijne instytucje planują dodatkowe dochodzenie wewnętrzne, ani czy planowane jest wzmocnienie zasad bezpieczeństwa podczas posiedzeń w Radzie. - Na razie oczekujemy wyjaśnień i na tym etapie poprzestajemy - powiedziała.

Podkreśliła, że dyskusje na szczeblu ministerialnym w Radzie UE opierają się na zaufaniu między państwami członkowskimi, a zaufanie to ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Wspólnoty. - Doniesienia dotyczące domniemanego ujawnienia przez węgierskiego ministra spraw zagranicznych swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi szczegółów dyskusji na szczeblu ministerialnym w Radzie są więc bardzo niepokojące - powiedziała.

Unijne dyskusje bez Węgier

Według portalu Politico informacje o tym, że węgierski szef dyplomacji informuje Moskwę o unijnych dyskusjach nie są nowością.

Jak mówi cytowany przez Politico anonimowy unijny urzędnik, "obawy te spowodowały, że w UE powstał szereg formatów spotkań w mniejszym gronie, zamiast spotkań wszystkich 27 państw członkowskich naraz".

Polska

- Nie w pełni lojalne państwa członkowskie są głównym powodem, dla którego większość istotnych działań dyplomacji europejskiej odbywa się obecnie w różnych mniejszych formatach - powiedział. Wśród formatów tych wymienił między innymi Trójkąt Weimarski (Polskę, Niemcy i Francę), państwa NB8 (Nordycko-Bałtycką Ósemkę), a także Grupę E3 (Francję, Niemcy i Włochy).

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: tvn24.pl, PAP, Politico

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Szijjártó Péter

Udostępnij:
Tagi:
Unia EuropejskaWęgryBruksela
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica