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Świat

Dziennikarka straciła pracę dzień po awansie w Departamencie Stanu

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Britt McHenry
Nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia i jej pierwszy briefing prasowy
Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Mary F. Calvert For The Washington Post via Getty Images
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Britt McHenry zrezygnowała ze stanowiska doradcy prasowego Departamentu Stanu po sprzeczce na meczu koszykówki. Amerykańskie media piszą, że została do tego zmuszona w ciągu doby od otrzymania awansu.

Była reporterka ESPN, Britt McHenry, została nagrana, jak rzuca napojem w kibica siedzącego obok niej na trybunie podczas meczu NBA pomiędzy Washington Wizards a Milwaukee Bucks, który odbył się w środę w hali Capital One Arena w Waszyngtonie.

Nagranie wideo, które uzyskał portal TMZ, pokazuje, jak McHenry jest eskortowana do wyjścia po incydencie.

Według portalu Page Six przyczyną jej reakcji było to, że jeden z mężczyzn siedzących obok niej zaczął obrażać zawodnika Milwaukee Bucks, Kyle'a Kuzmę i jego narzeczoną, modelkę Winnie Harlow.

Według źródła portalu, kiedy McHenry zwróciła mu uwagę, zaczął ją atakować słownie, rzucając mizoginistyczne uwagi. Sytuacja skończyła się tym, że McHenry rzuciła w niego napojem.

Awans i rezygnacja

McHenry rozpoczęła pracę jako doradca prasowy w Departamencie Stanu we wrześniu.

Jak podaje portal Page Six, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, w środę została awansowana na stanowisko kierownika ds. stosunków zewnętrznych i kontaktów z prasą w zespole podsekretarza stanu Jacoba Helberga.

- Została zmuszona do rezygnacji - powiedziało źródło portalowi. - Awansowała i została zwolniona w ciągu 24 godzin - dodała ta osoba.

McHenry pracowała wcześniej między innymi jako reporterka dla ESPN. W 2015 roku została zawieszona przez stację po tym, jak nagranie, na którym beszta urzędnika firmy holowniczej, stało się hitem mediów społecznościowych.

Podobna sytuacja w administracji Donalda Trumpa była w zeszłym tygodniu. Rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia została zwolniona po zaledwie pięciu dniach pracy.

Źródło: ABC News, Page Six
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Tagi:
USAAdministracja Donalda Trumpa
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