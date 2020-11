Autobus roztrzaskał się po zderzeniu z ciężarówką. Zginęło kilkadziesiąt osób

Co najmniej 41 osób zginęło w tragicznym zderzeniu autobusu i ciężarówki w brazylijskim stanie Sao Paulo.

Do wypadku doszło około godziny 7 rano czasu lokalnego. Telewizje pokazały roztrzaskany autobus w pobliżu miasta Taguai, około 350 kilometrów na zachód od stanu Sao Paulo. Dziennikarze podali, że oprócz kierowcy w autobusie znajdowałyby się 52 osoby. Straż pożarna potwierdziła, że ​​37 osób zginęło na miejscu zdarzenia, a kolejne trzy zmarły w szpitalu. Nie było od razu jasne, ile osób - lub czy w ogóle ktokolwiek - jest ranny. Natomiast brazylijski portal G1 podał, że w szpitalu zmarły cztery osoby.

- To bardzo smutny wypadek w stanie Sao Paulo, największy jaki mamy w tym roku pod względem ofiar śmiertelnych - przyznał porucznik Alexandre Guedes, rzecznik Żandarmerii Wojskowej.

Na miejscu pracowali ratownicy, którzy szukali tych, którzy mogli ocaleć. - Chcieliśmy sprawdzić, czy we wraku są uwięzieni ludzie - wyjaśniał rzecznik stanowej policji drogowej w Sao Paulo. Przeprowadzone zostanie dochodzenie, aby ustalić, co się stało. Portal G1 podaje, że do wypadku doszło prawdopodobnie po manewrze wyprzedzania. Po wypadku ciężarówka wjechała na pobliską posiadłość. Nie ma informacji o stanie zdrowia jej kierowcy.