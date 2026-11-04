Świat Bob Dylan spotkał się z Leonem XIV Paulina Karpińska |

02.04.2017 | Bob Dylan odebrał Nagrodę Nobla. Nie życzył sobie obecności mediów i nie chciał wygłosić wykładu Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

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Piosenkarz i laureat Literackiej Nagrody Nobla Bob Dylan był w środę na prywatnej audiencji u papieża Leona XIV. Portal Vatican News opublikował zdjęcia ze spotkania, do którego doszło w Pałacu Apostolskim.

Na jednym z nich uwieczniono moment uścisku dłoni papieża z 85-letnim artystą, ubranym w czarną bluzę i w kapturze na głowie.

Bob Dylan u papieża Leona XIV Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Leon XIV cytował piosenkę Dylana o broni jądrowej

Przypomniano, że wcześniej we wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV na temat pokoju Leon XIV cytował słowa Boba Dylana z jego piosenki "Go Away You Bomb" z 1963 roku, wymierzonej w broń jądrową: "Nienawidzę cię, bo zostałaś stworzona przez człowieka, jesteś jego własnością i człowiek tobą steruje".

Bob Dylan u papieża Leona XIV Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Pieśniarz i laureat Nobla, którego otrzymał w 2016 roku, wystąpi w czwartek w Rzymie w ramach swojej trasy koncertowej.

Bob Dylan u papieża Leona XIV Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

W 1997 roku w Bolonii podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego Bob Dylan wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II i 300 tysiącami młodych ludzi.