Bob Dylan spotkał się z Leonem XIV
Piosenkarz i laureat Literackiej Nagrody Nobla Bob Dylan był w środę na prywatnej audiencji u papieża Leona XIV. Portal Vatican News opublikował zdjęcia ze spotkania, do którego doszło w Pałacu Apostolskim.
Na jednym z nich uwieczniono moment uścisku dłoni papieża z 85-letnim artystą, ubranym w czarną bluzę i w kapturze na głowie.
Leon XIV cytował piosenkę Dylana o broni jądrowej
Przypomniano, że wcześniej we wstępie do książki watykańskiego wydawnictwa LEV na temat pokoju Leon XIV cytował słowa Boba Dylana z jego piosenki "Go Away You Bomb" z 1963 roku, wymierzonej w broń jądrową: "Nienawidzę cię, bo zostałaś stworzona przez człowieka, jesteś jego własnością i człowiek tobą steruje".
Pieśniarz i laureat Nobla, którego otrzymał w 2016 roku, wystąpi w czwartek w Rzymie w ramach swojej trasy koncertowej.
W 1997 roku w Bolonii podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego Bob Dylan wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II i 300 tysiącami młodych ludzi.