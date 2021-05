"Wygląda na to, że moja dieta [dotycząca otrzymywania listów] przeszła do etapu głodu. Jeśli milion ludzi zostanie pozbawionych dostępu do informacji, wówczas głód jednostki staje się błahostką. Nie mogłem sobie nawet wyobrazić, że można spróbować zanurzyć cały kraj w bagnie kłamstw bez możliwości zaczerpnięcia świeżego powietrza" - wpis o takiej treści przekazali współpracownicy Wiktara Babaryki na kanale Telegram. We wpisie Babaryka odniósł się także do obecnej sytuacji na Białorusi i stosowanych przez reżim represji, podkreślając, że "straszliwa zasada przetrwania w obozie staje się teraz powszechna wśród mieszkańców jednego narodu".