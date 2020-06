"Mury" hymnem protestów na Białorusi. "Łukaszenka nie docenił siły gniewu ludzi"

Na ulice Mińska, Brześcia i innych miast na Białorusi wyszły w weekend tysiące ludzi, domagając się odejścia prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Iskrą, która doprowadziła do wybuchu demonstracji, było aresztowanie popularnego blogera. - Ludzie przez sześć godzin śpiewali: "A mury runą!" - relacjonował w TVN24 białoruski dziennikarz Franciszak Wiaczorka. Tymczasem Łukaszenka ostrzegł, że "na Białorusi nie będzie majdanów".

W czasie weekendu na Białorusi odbywały się pikiety kandydatów do startu w wyborach prezydenckich, podczas których zbierano podpisy poparcia. W różnych miejscowościach zgromadziły one bardzo dużo ludzi. Według analityka Alaksandra Kłaskouskiego "zbieranie podpisów przekształciło się w improwizowane wotum nieufności" wobec obecnego prezydenta, który stoi na czele kraju już pięć kadencji. W piątek podczas pikiety w Grodnie zatrzymano popularnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, męża potencjalnej kandydatki w wyborach prezydenckich Swiatłany Cichanouskiej, dla której zbierał podpisy poparcia. W kolejnych dniach do aresztu trafili inni aktywiści, m.in. Mikoła Statkiewicz czy Maksim Winiarski. Według obrońców praw człowieka w ciągu weekendu zatrzymano około 30 zwolenników Cichanouskiego. Politolog Waler Karbalewicz uważa, że zatrzymanie blogera świadczy o tym, iż "prezydent zdecydował się na siłowy scenariusz kampanii".