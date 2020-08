Manifestacja w urodziny Łukaszenki. Władze wzmocniły siły w centrum Mińska, są zatrzymani

Niedziela jest 22. dniem protestów w Mińsku przeciwko fałszerstwom wyborczym. W centrum miasta zgromadzono duże siły OMON-u i milicyjnego sprzętu - informują niezależne białoruskie media. Protestujący zmierzają w kierunku placu Niepodległości, gdzie znajdują się gmachy rządowe. Doszło także do pierwszych zatrzymań - podała białoruska sekcja Radia Swoboda.

Niezależne białoruskie media informują o ogrodzeniu głównych placów w centrum miasta metalowymi barierkami oraz kordonami funkcjonariuszy milicji i wojska. Od rana na ulicach widać było jadące do centrum ciężarówki wojskowe, samochody Rubież ze specjalnymi rozstawianymi kratkami, polewaczki i inny sprzęt do rozpędzania demonstracji.

Białoruski portal Onliner podał, że milicja odbyła spotkanie z częścią dziennikarzy i "zalecała" im, by ze względów bezpieczeństwa zachowywali odległość co najmniej 100 metrów od protestujących.

Z całego miasta do centrum kierują się kolumny uczestników protestów – relacjonują świadkowie i niezależne media pracujące w różnych dzielnicach. W centrum Mińska i wokół niego zgromadziło się już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Milicja próbuje odgrodzić im drogę do centrum. Na alei Niepodległości oddziały milicji OMON otoczyły kilka tysięcy uczestników akcji. Białoruska sekcja Radia Swoboda przekazała, że doszło do pierwszych zatrzymań.