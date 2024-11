Trzy ofiary w belgijskim mieszkaniu. MSZ potwierdza: to Polka i dwójka jej dzieci

Śmierć Polki i dwójki jej dzieci w Ixelles

Jak podaje belgijska prokuratura, w sobotę rano na policję w Ixelles zadzwonił członek polskiej rodziny, zaniepokojony brakiem kontaktu z jednym z krewnych. Gdy funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce przy Avenue Jeanne w Ixelles, w domu zastali mężczyznę. Po długich naleganiach podejrzany zgodził się otworzyć drzwi. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Według śledczych w budynku znaleziono ciała trzech osób. To 40-letnia kobieta i dwójka dzieci. Wszystko wskazuje na to, że kobieta i najmłodsze dziecko zginęli w wyniku ran postrzałowych. Trwa ustalanie przyczyn śmierci trzeciej ofiary. Jak potwierdził rzecznik polskiego MSZ, ofiary to Polka i dwójka jej dzieci. Przekazał też, że konsul RP w Brukseli został powiadomiony o sprawie.