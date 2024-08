Pod presją gwałtownych antyrządowych protestów, premier Bangladeszu Hasina Wazed podała się do dymisji - informuje BBC, Reuters i lokalne media. Szefowa rządu uciekła zagranicę. Według niektórych źródeł - używając do tego śmigłowca. Podobno wybrała Indie. Tłum demonstrantów wdarł się po południu do jej siedziby w stolicy kraju Dhace. W poniedziałkowych zamieszkach zginęło już sześć osób. Od początku protestów, które trwają od ponad miesiąca, odnotowano 300 ofiar śmiertelnych - donosi AFP.

W poniedziałek w Bangladeszu ponownie wybuchły gwałtowne antyrządowe protesty. Demonstranci domagali się dymisji premier Hasiny Wazed, która wybory wygrała po raz czwarty. Jak donosiły agencje prasowe, do godziny 15 (11. w Polsce) w starciach demonstrantów z policją zginęło co najmniej sześć osób. Dzień wcześniej zamieszki pochłonęły życie blisko 100 osób.

Najkrwawszy dzień protestów

Wcześniej, w niedzielę, w stolicy Bangladeszu doszło do najgorszych zamieszek ostatnich dni. Protestujący zaatakowali uniwersytet medyczny, domy i jeden z urzędów, słychać było strzały i wybuchy. Policja użyła gazu łzawiącego i kul gumowych, by rozproszyć. BBC donosi, że tego dnia w Bangladeszu zginęło co najmniej 90 osób, w tym co najmniej 13 funkcjonariuszy policji.