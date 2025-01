"Babcia MAGA" nie chce ułaskawienia od Trumpa

Tego dnia popełniliśmy błąd, złamaliśmy prawo. Nie powinno być żadnych ułaskawień - powiedziała Pamela Hemphill, znana jako "Babcia MAGA", która była skazana za udział w zamieszkach na Kapitolu w 2021 roku. Odmówiła teraz ułaskawienia przez prezydenta Donalda Trumpa, bo uważa, że byłoby to "obrazą dla praworządności" i pomogłoby w "szerzeniu manipulacji".

Obejmuje to niemal wszystkich, którym postawiono w tej sprawie zarzuty. Trump twierdzi, że skazani "już długo siedzą w więzieniu" i zostali potraktowani niesprawiedliwie. Nazywał ich "zakładnikami".

Nie chce ułaskawienia Trumpa

Ułaskawienia odmówiła Pamela Hemphill, która odsiedziała już swój wyrok za udział w zamieszkach na Kapitolu. Kobieta przyznała się do winy i została skazana na 60 dni więzienia.

Hemphill, którą użytkownicy mediów społecznościowych nazywali "Babcia MAGA" (w nawiązaniu do hasła Trumpa "Make America great again" - pol. uczyńmy Amerykę znów wielką) stwierdziła, że ​​jej zdaniem administracja Trumpa próbuje "zmienić historię" i ona "nie chce brać w tym udziału".

- Przyjęcie ułaskawienia byłoby obrazą dla praworządności, funkcjonariuszy policji Kapitolu i naszego kraju - powiedziała w rozmowie z BBC. - Przyznałam się do winy, ponieważ byłam winna, a przyjęcie ułaskawienia przyczyniłoby się do szerzenia manipulacji i fałszywej narracji - uważa Hemphill.

Krytyka ze strony republikanów

Z decyzją Trumpa nie zgadzają się też niektórzy republikanie. Senator Thom Tillis z Karoliny Północnej powiedział, że "nie może się zgodzić" z ułaskawieniem. Jego zdaniem "zwiększa to problemy związane z bezpieczeństwem na Kapitolu".

Inny republikański senator, James Lankford z Oklahomy powiedział CNN: - Myślę, że jeśli zaatakowali policjanta, to jest to bardzo poważny problem i powinni za to zapłacić.