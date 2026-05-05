Świat Media: ciało 26-letniej Polki odnalezione w górach Oprac. Ewa Żebrowska |

Narciarze w austriackim Tyrolu (nagrania z grudnia 2021 roku) Źródło: Archiwum Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

26-letnia Polka w sobotę poszła z rodzicami na wędrówkę w okolice jezior Mooserboden i Wasserfallboden w Kaprun, u podnóża masywu Wysokie Taury w Alpach.

Mooserboden w austriackich Alpach Źródło: stock.adobe.com

Po pewnym czasie rodzice zawrócili, a kobieta postanowiła kontynuować wędrówkę sama - donosi portal Salzburg24. Kiedy nie pojawiła się na umówionym miejscu spotkania, rodzice wezwali służby ratunkowe. Austriackie media informują o tragicznym finale poszukiwań.

Śmiertelny wypadek w Alpach

Akcję poszukiwawczą prowadzono z udziałem policji alpejskiej, ratowników wysokogórskich i policyjnego helikoptera. Według mediów trwała do godzin porannych, lecz bez rezultatu.

W niedzielny poranek odnaleziono ciało kobiety na nierównym terenie niedaleko zbiornika Wasserfallboden (1,689 m n.p.m), który jest położony o kilkaset metrów niżej niż Mooserboden (2,040 m n.p.m).

26-latka prawdopodobnie zabłądziła i spadła z kilkuset metrów w dół stromego, skalistego terenu - pisze Salzburg ORF, powołując się na informacje policji. Rodzicom kobiety udzielono wsparcia psychologicznego.

OGLĄDAJ: TVN24