Krzysztof Szczerski: Rosja wnosi o zwołanie posiedzenia RB ONZ w sprawie broni biologicznej

Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie działań USA związanych z bronią biologiczną na terenie Ukrainy - poinformował w czwartek wieczorem ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Wcześniej wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu ostrzegał, że Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, jednocześnie oskarżając o to USA.

We wpisie na Twitterze Krzysztof Szczerski zauważył, że w tym samym czasie Pentagon ostrzega, że Rosja może użyć broni biologicznej w Ukrainie, oskarżając o to USA. Ambasador RP przy ONZ podpiął pod swój wpis informację o złożonym przez Rosję wniosku, przekazaną na Twitterze przez Dmitrija Polianskiego, zastępcę ambasadora Federacji Rosyjskiej przy ONZ.

Pentagon: Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie

Jak przekazał wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, USA mają informacje wskazujące, że twierdzenia rosyjskich władz o rzekomych ośrodkach badań nad bronią biologiczną stanowią przygotowanie gruntu do ataku z użyciem takiej broni przez Rosję. Dodał jednak, że nie wie, czy broń została już przywieziona przez Rosjan na Ukrainę.

Przedstawiciel departamentu obrony stwierdził, że na Ukrainie istnieje pięć placówek badawczych pracujących nad patogenami szkodliwymi dla ludzi, ale nie są to ośrodki rozwoju broni biologicznej czy chemicznej. Dodał, że USA współpracowały z Ukrainą od 2005 roku nad zniszczeniem poradzieckiej broni biologicznej.

"Rosja posiada również historię tworzenia tego typu operacji"

W czwartek na konferencji prasowej Psaki była pytana o swój wpis na Twitterze. - Jest duży program broni biologicznej i chemicznej w Rosji. To znaczy, oni posiadają takie zdolności. Nie będę przekazywać żadnych konkretnych informacji wywiadowczych, ale zwracamy uwagę na czynniki, które się pojawiły - mówiła.

- Jednocześnie wiemy, że głównym tematem, który doprowadził do tweeta, którego wczoraj napisałam, jest to, że Rosja posiada również historię tworzenia tego typu operacji pod fałszywą flagą. To znaczy (...) sugerowania, że na przykład Stany Zjednoczone czy Ukraina posiadają programy broni chemicznej czy biologicznej. Ale tak naprawdę tego typu zdolności, takie programy posiada Rosja - przekazała rzeczniczka Białego Domu.