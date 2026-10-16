Świat Atak Rosji na obiekt z polskim kapitałem. Jest ofiara śmiertelna Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosyjskie drony zaatakowały obiekt spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach w obwodzie wołyńskim Źródło wideo: Polko Group Źródło zdj. gł.: Polko Group

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"Niestety jedna osoba zginęła w prywatnym przedsiębiorstwie Ahrofrukt LTD w Maniewiczach. Jeszcze osiem (osób) zostało rannych. Obecnie pożar jest opanowany, ale nie zlikwidowany. Likwidacja skutków trwa” – napisał na Telegramie szef wołyńskiej obwodowej administracji wojskowej Roman Romaniuk.

Sławomir Polkowski - współwłaściciel Polko Group, do której należy zaatakowane przedsiębiorstwo Ahrofrukt LTD - potwierdził, że doszło do uderzenia i przekazał, że stało się to około godziny 8 czasu lokalnego (godziny 9 w Polsce). Do ataku doszło w momencie, gdy w zakładzie była tylko część pracowników.

Ukraina, obwód wołyński. Skutki ataku rosyjskich dronów na obiekt spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach Źródło zdjęcia: Polko Group

Polkowski: istnieje prawdopodobieństwo, że oberwie się każdemu

Polkowski przekazał, że skala strat nie jest jeszcze znana w związku z pożarem i działaniami służb. Dodał, że praca zakładu została tymczasowo wstrzymana, a firma zapewnia pomoc rodzinie zmarłego oraz poszkodowanym osobom.

Odnosząc się do ostrzału, współwłaściciel firmy zauważył, że podobne tragedie dotykają wiele regionów w Ukrainie. - To już są kolejne uderzenia z ich [rosyjskiej - red.] strony. (...) Były już w Kijowie, Czernihowie, czy wcześniej w Szostce. Obiekty chłodnicze czy inne też bywają celem. No i niestety istnieje prawdopodobieństwo, że oberwie się każdemu - skomentował Polkowski.

Ukraina, obwód wołyński. Skutki ataku rosyjskich dronów na obiekt spółki Ahrofrukt LTD w Maniewiczach Źródło zdjęcia: Polko Group

Szef władz obwodu wołyńskiego przekazał, że w wyniku ataków drona typu Shahed w gminie łuckiej uszkodzony jest też garaż i doszło do pożaru budynku gospodarczego. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Na Wołyniu bez prądu pozostaje 270 tysięcy odbiorców, w związku z czym wznowiono pracę stacjonarnych punktów niezłomności - specjalnych miejsc, w których mieszkańcy mogą ogrzać się, naładować urządzenia elektroniczne i skorzystać z łączności w przypadku długotrwałych przerw w dostawie prądu. Obiekty infrastruktury krytycznej pracują na rezerwowych źródłach zasilania.

Uszkodzone w Maniewiczach przedsiębiorstwo Ahrofrukt LTD należy do Polko Group. Działa w Ukrainie od 2001 roku, a odbiorcami jego produktów są również obywatele Polski. Firma jest czołowym w Ukrainie eksporterem ekologicznych jagód. Współpracuje z lokalnymi rolnikami, u których kupuje plony z plantacji położonych między innymi w pięciu rejonach (powiatach) obwodu wołyńskiego.