Świat Armia USA chce przeprowadzić eksplozję mimo zakazu sądu. "Istnieje bezpośrednie ryzyko" Mikołaj Gątkiewicz |

USA. Armia chce detonować pięć ton wybuchowej substancji, którą odkryto w beczkach w Middletown w stanie Iowa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Scott Olson/Getty Images

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"Armia musi przeprowadzić kontrolowaną detonację, aby chronić społeczeństwo przed poważniejszym zagrożeniem, jakim byłaby niekontrolowana eksplozja" - poinformował w sobotę Departament Sprawiedliwości.

Wcześniej w czwartek sąd zabronił wojsku przeprowadzenia detonacji i zdecydował o wstrzymaniu działań na czas nieokreślony, przychylając się do wniosku dwóch grup ekologicznych. Te argumentują, że wojsko "nie rozważyło bezpieczniejszych alternatyw", a wybuch doprowadzi do skażenia powietrza. Jak piszą, w wyniku eksplozji uwolniłaby się toksyczna chmura pyłu ołowiowego. W zależności od warunków pogodowych mogłaby się ona przemieścić do 160 kilometrów na północ.

Dlaczego wojsko chce przeprowadzić eksplozję?

Wszystko po tym, jak w marcu tego roku podczas przeglądu technicznego w fabryce amunicji w miejscowości Middletown w stanie Iowa dokonano zaskakującego odkrycia. W bunkrach przechowywany jest azydek ołowiu, czyli związek chemiczny stosowany jako inicjujący materiał wybuchowy między innymi w detonatorach. W 68 beczkach znajduje się aż pięć ton środka wybuchowego. Jak przekazano, jest on przechowywany w tym miejscu od 20 lat.

Wojsko przekonuje, że kontrolowany wybuch jest konieczny ze względu na rosnące ryzyko samoczynnej eksplozji. Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez armię, zwiększyły je długoletnie przechowywanie i reakcje chemiczne, które zaszły w beczkach.

Ponadto w ramach przygotowań do detonacji wojsko usunęło już drzwi do bunkra, przez co materiały wybuchowe stały się "bardziej podatne na zmiany temperatury". "Istnieje bezpośrednie ryzyko, że azydek ołowiu znajdujący się w zakładach eksploduje, ponieważ w ciągu najbliższych kilku dni przewiduje się spadek temperatury poniżej -1 stopnia Celsjusza" - pisze departament armii, należący do ministerstwa wojny.

Niebezpieczne skutki dla zdrowia

- Ta sytuacja jest tak naprawdę efektem złego zarządzania całą sprawą, którą należało rozwiązać już dawno temu - mówi Kerri Johannsen, dyrektorka ds. polityki w radzie środowiska stanu Iowa, cytowana przez agencję Reuters. Jak zaznacza, "znaleźliśmy się w sytuacji, która nie może dłużej trwać".

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Johannsen zwraca uwagę na skutki zdrowotne, które może wywołać u okolicznych mieszkańców uwolnienie takiej ilości ołowiu do atmosfery. Chodzi zwłaszcza o dzieci i kobiety w ciąży. - Wiemy, że armia zamierza przystąpić do działania. W związku z tym naszym głównym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do informacji - mówi. Zapowiada, że rada planuje zapewnić mieszkańcom mapy pokazujące, jak toksyczna chmura będzie się rozprzestrzeniać i apeluje do wojska o informowanie ludności o procedurach bezpieczeństwa, które trzeba zachować.

Kiedy ma dojść do eksplozji?

Pierwotnie eksplozję planowano na 20 listopada. Po sprzeciwie lokalnej społeczności i decyzji sądu została jednak wstrzymana. Administracja prezydenta Donalda Trumpa powołuje się jednak na nadzwyczajne uprawnienia w przypadkach zagrożenia, które pozwalają jej obejść to orzeczenie.

Do eksplozji ma dojść we wtorek, 24 listopada. Wojsko zaleciło unikanie objętego działaniami obszaru na czas detonacji. Tych, którzy nie mogą tego zrobić, wezwano do pozostania w budynkach, zamknięcia okien i drzwi oraz wyłączenia klimatyzacji.