Media: amerykański dziennikarz Evan Gershkovich ma zostać uwolniony przez Rosję

Evan Gershkovich, skazany przez rosyjskie władze na 16 lat więzienia korespondent amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal", ma w czwartek wrócić do Stanów Zjednoczonych - podała stacja Fox News. Dziennikarz został w 2023 roku skazany w Rosji za rzekome szpiegostwo. Zarówno sam Amerykanin, jak i rząd USA utrzymują, że jest on niewinny.

Do prowadzenia rozmów w sprawie ewentualnego uwolnienia Evana Gershkovicha przyznały się zarówno strona amerykańska, jak i rosyjska. Ta ostania zaledwie dwa tygodnie wcześniej skazała go na karę 16 lat pozbawienia wolności, uznając go winnym szpiegostwa. Sam reporter, redakcja "WSJ" oraz władze USA podkreślały, że jest on niewinny i wykonywał normalne obowiązki zawodowe jako korespondent formalnie akredytowany przez rosyjskie MSZ.