Aktor Alec Baldwin nie przyznaje się do nieumyślnego spowodowania śmierci operatorki na planie filmowym

Alec Baldwin, który w 2021 roku śmiertelnie postrzelił operatorkę na planie filmowym, nie przyznał się w czwartek do nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, o co oskarża go prokuratura stanu Nowy Meksyk. Amerykańskiemu aktorowi grozi 18 miesięcy pozbawienia wolności.