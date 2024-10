Zwłoki w sześciu krajach Europy. Apel o pomoc w identyfikacji 46 kobiet

- Spójrz na te kobiety (...) czy to może być twoja przyjaciółka, kuzynka, koleżanka, pacjentka, sąsiadka, która nagle zniknęła? - pytają piosenkarka Axelle Red i aktorka Carice van Houten w filmie promującym akcję we Francji .

"Nawet najmniejsza informacja może mieć decydujące znaczenie"

- Nawet najmniejsza informacja może mieć decydujące znaczenie w rozwiązaniu tych nierozwiązanych spraw - podkreślił Stock. - Niezależnie od tego, czy jest to wspomnienie, informacja czy anegdota, czasami wystarczy najmniejszy szczegół, aby wydobyć prawdę. Może uda się zwrócić uwagę na kluczowy element, który przywróciłby ofierze jej imię, uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co się z nią stało i wreszcie pozwolił, by sprawiedliwości stało się zadość - dodał.